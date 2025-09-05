Рассекречена дата мирового дебюта кроссовера Geely Galaxy M9

Geely официально заявила, что гибридный кроссовер Galaxy M9 с тремя рядами сидений, силовой установкой мощностью до 884 л.с. и 30-дюймовым центральным дисплеем начнут продавать на глобальном рынке 17 сентября. В пересчете на рубли минимальная цена новинки составит 2,2 млн.

Как сообщает ресурс СarNewsChina, пока не уточняется, в каких именно странах будет доступен Geely Galaxy M9. Его кузов имеет классические внедорожные очертания, радиаторную решетку заменили сплошным обтекателем. По краям заднего бампера идут вертикальные воздуховоды. «Китаец» привлекает внимание за счет яркой во всех смыслах оптики.

Габариты Galaxy M9 составляют 5205 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1800 мм в высоту. Расстояние между осями — 3030 мм. «Девятка» движется благодаря системе Geely Thor Super Electric Hybrid. Отдача самой мощной модификации доходит до 884 л.с., кроссовер способен выезжать из первой «сотни» за 4,55 секунды.

Запас хода ограничен отметкой 1500 км, расход топлива на 100 км должен находиться на уровне 4,8 л. SUV обзавелся цифровым шасси с искусственным интеллектом и комплексом AI Cloud Power 2.0, способным тормозить на скорости до 130 км/ч.

Портал «АвтоВзгляд» расписал особенности салона Galaxy M9, когда Geely открыла предзаказы на него в Китае. Возможно, автомобиль доедет и до России.