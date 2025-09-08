Куды крестьянину податься: автопродажи в России растут исключительно от безнадеги

Рекордный для текущего года уровень августовских продаж новых легковушек привел в состояние тихой радости автодилеров, а за ними и автоэкспертов. В сердцах всех причастных затеплилась робкая надежда на то, что и в целом 2025-й окажется не столь провальным, как ожидалось. Портал «АвтоВзгляд» не имеет никаких причин развеивать эти чаяния, однако не забывает и об оборотной стороне медали.

По данным агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России выросли в августе относительно июля на 1,3% и достигли 122 235 штук. Впрочем, этот рывок больше напоминает прыжок на ровном месте, поскольку все равно не дотягивает до прошлогоднего на 18%. Да и итоги 8 месяцев по-прежнему не радуют — отставание от того же периода 2024-го составляет немалые 23%.

ОГУРЕЦ ВСПЛЫЛ

Как считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, оживлению на рынке способствуют скидочные предложения дилеров, снижение ключевой ставки Банком России и субсидии на автокредиты, предлагаемые самими производителями. Это может быть так, а может быть и нет. Задним числом легко обосновать все что угодно, но некоторые предположения эксперта вызывают законные сомнения.

К примеру, снижение ключевой ставки на 3 п.п. вряд ли способно оказать сколь-либо заметное влияние на рост продаж, поскольку фактически она осталась на запретительном уровне в 18%. Такого же мнения придерживается, к примеру, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, который заявил «Российской газете», что даже ставки в 15% недостаточно, чтобы покупатели снова массово ринулись в автосалоны. Она однозначно должна быть ниже 10%.

Фото avtovzglyad.ru

Можно сколь угодно долго петь дифирамбы гению Эльвиры Сахипзадовны и клеймить господ Шохина, Грефа и Решетникова как отпетых либералов, но похоже, что у отечественных промышленников огурец всплыл. На ВЭФ-2025 они во всеуслышание и недвусмысленно намекнули, что с «охлаждением экономики» пора уже завязывать, иначе дело для нее рискует завершиться трупным окоченением.

Впрочем, из уст Сергея Удалова излетела и совершенно бесспорная истина: «У людей есть понимание того, что цены все равно в течение долгого времени не будут оставаться на этом уровне. Потихоньку все равно будут расти, а пока есть выгодные предложения». Мысль, на мой взгляд, достойнее всех прочих.

Как раз об этом неустанно талдычит портал «АвтоВзгляд» — рыночные цены имеют устойчивую тенденцию к росту и никогда — к падению. Скорректировать сей непреложный закон может только социально ориентированное государство методом принуждения — больше никто и никак. Но конкретно у наших антимонопольных органов и профильных министерств есть, по всей видимости, более важные задачи, чем бороться с ценовым сговором автопроизводителей.

ГДЕ ВЫХОД ИЗ ЭТОГО ИСХОДА

Далее о добрых и заботливых автомобильных брендах. Пусть никого не вводят в заблуждение сообщения о том, что вот, мол, на эти и на эти модели были кардинально снижены цены. К сожалению, все не так радужно, ибо базовые прайсы удерживаются непоколебимо, лишь покупателям дурят головы маркетинговыми приемчиками — акциями или скидками, имеющими ограниченное во времени действие.

Фото avtovzglyad.ru

В частности, к таким маневрам прибегает АВТОВАЗ, объявивший о введении в первой половине сентября дисконта на модели Aura, Vesta, Largus и Niva. По словам самого производителя, выгода может достигать аж 550 000 рублей. Или, к примеру, компания Belgee надысь объявила о продлении всех действующих акций, позволяющих сэкономить при покупке белорусско-китайских кроссоверов до 660 000 рублей. Не отстают от перечисленных и другие бренды, волей судеб присутствующих на российском рынке.

В долгосрочной перспективе никто из них поступаться завоеванными позициями не собирается. Как только ситуация с продажами более-менее выправится, все дисконты в одночасье испарятся, и цены вернутся на свой запредельный уровень. А они обязательно выправятся, ибо воленс-ноленс народу надо обновлять автопарк независимо от финансовых и моральных потерь.

И снова прав г-н Удалов. Автомобилисты потянулись к дилерам исключительно от безнадеги. Они поняли, что ждать им, собственно, нечего — дальше будет только хуже: возвращением ушедших брендов в обозримой перспективе не пахнет, а сложившаяся русско-китайская монополия позволяет не учитывать интересы населения.

Именно поэтому вина за провал авторынка перекладывается исключительно на ключевую ставку ЦБ, поскольку автокредит остается главным двигателем торговли. Есть ли выход из этого исхода? Вероятно, да. Одно из возможных направлений обозначил на Восточном экономическом форуме Владимир Путин.

Президент страны заявил, что «экономика России должна стать экономикой высоких зарплат». Вряд ли лидер нации имел в виду рост доходов высокопоставленных управленцев и эффективных манагеров, который по сю пору и определяет средней уровень зарплаты по стране.