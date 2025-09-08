Большой и роскошный: в Москве показали новый премиальный кроссовер Hongqi HS7

По итогам продаж за семь месяцев 2025-го премиальный китайский бренд Hongqi может быть и не выбился в лидеры все еще стагнирующего авторынка России, однако и в аутсайдерах не числится. Достаточно сказать, что, согласно статистике аналитической компании «АСМ-холдинг», за указанный период его продажи выросли почти на 7% по отношению к аналогичному периоду 2024-го. Более того: компания активно наращивает свое присутствие в нашей стране, регулярно расширяя модельный ряд, насчитывающий сегодня уже девять автомобилей. Так, в июне этого года к нам приехал лифтбэк H6, а в конце августа в продажу поступил новый флагман линейки бензиновых SUV марки — кроссовер Hongqi HS7. С которым уже познакомился портал «АвтоВзгляд» в рамках довольно любопытного, хотя и неоднозначного показа, организованного для журналистов российским офисом производителя.

Любопытен же он тем, что пишущая братия получила возможность для первого знакомства... последней: и машина уже стоит в автосалонах, и ее цены давно известны. С одной стороны, это говорит об однозначной клиентоориентированности автостроителя, ставящего потенциального покупателя, раньше всех увидевшего новинку, выше своих маркетинговых и рекламных активностей. С другой же, тот же покупатель оказался лишен той вкуснейшей и затейливой интриги, что традиционно ведут лидеры мирового автопрома, выводя на рынок свежую и явно перспективную модель.

Ведь для любого, практически, автоконцерна представление нового автомобиля, тем более заходящего в дилерские центры под грифом «флагман», всегда было и остается одним из важнейших событий года. К нему готовятся и представители бренда, и журналисты. Информация, предшествующая главному акту, дозируется, интерес подогревается мало что значащими, но разжигающими любопытство тизерами и порционно вбрасываемыми «слухами».

И только потом замершую в нетерпении и предвкушении публику ждет стянутое ручками очаровательных фотомоделей с главного героя покрывало, речи руководства, аплодисменты: вот, наконец, она — премьера! Понятное дело, что это всегда некое шоу, даже ритуал, который, однако, всем нравится и дает неплохой фидбэк. Китайские же автобренды на такие мелочи не размениваются: к чему, мол, все эти игры? Вот вам машина — и делайте с ней, что хотите.

Именно так предстал перед СМИ новенький Hongqi HS7, большой 7-местный кроссовер, вооруженный 2-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Максимальная мощность — 245 л.с. (180 кВт), крутящий момент — 380 Н·м.

1/4

Черная громада на 10 кубометров — почти пять метров в длину и почти два в ширину — китайской роскоши в узнаваемом «крылатом» стиле «Красного знамени» (так переводится на русский название бренда). На дороге увидишь — сразу угадаешь марку, что в случае с «поднебесными», похожими один на другой, автомобилями уникальный, можно сказать, случай.

Китайской же роскошью оглушает и салон «паркетника»: повсеместные дисплеи (цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, плюс большой сенсорный экран мультимедийки, интегрированный в Т-образную центральную консоль); роскошь же кожаной отделки сидений, деревянные вставки из шпона эвкалипта. Богатейшее оснащение, ну будто Bentley, разве что без литеры «B» на капоте. Квинтэссенция успеха.

Дабы убедить в этом самых упертых староверов, подключена тяжелая артиллерия: полный привод BorgWarner, автоматическая коробка передач Aisin на 8 ступеней. Алюминиевый блок двигателя? Да вы не волнуйтесь так: гильзы же там, чугунные гильзы!

Хотя, о чем это мы, если вам и без нашей помощи все известно благодаря подробнейшему пресс-релизу, который широкой публике был доступен еще неделю назад. И фотографии там тоже были. Да и в целом, повторим, увидеть автомобили можно уже в любом дилерском центре Hongqi — они там, по заверению представителей бренда, давно стоят. Но тогда возникает вопрос: в чем же смысл «закрытой презентации» для журналистов?

1/4

Теоретически — увидеть машину вживую. Практически же, любой представитель нашего цеха знает, что именно на таких мероприятиях и раскрываются самые желанные подробности, именно там рассказывают о планах и перспективах, дарят инсайды, что интересны читателю, среди которых априори немало потенциальных клиентов конкретной марки и модели. Такие встречи — и есть те самые кулуары, откуда широкими кругами расходятся по стране не слухи и сплетни, а ценная для покупателя информация.

За всеми этими «разносолами», что способны украсить новостную ленту, и приехали мы в выходной день в фотостудию, где в большой белой комнате стоял большой черный автомобиль. Послушно переобулись, чтобы не наследить, послушно осмотрели статичную глыбу, сверкающую и лоснящуюся не видавшими еще московской зимы боками.

Даже проверили приборную панель: да, ее перевели на русский язык, нет больше в мультимедийной системе колонок иероглифов, «украшающих» ранее официально завезенные и «адаптированные для России» машины. Можно уже переходить к «сладкому»?

Увы, заготовленные домашним заданием вопросы и по технической части, и по политико-экономической, по производственной разбились о непробиваемую стену: отвечать на них могли только официальные спикеры, которых на месте отчего-то не оказалось. Суббота же, выходной. А зачитанный вслух релиз о вдохновленных продуктом официальных дилерах разбился о план продаж новинки рынка — 260 автомобилей до конца года.

В воскресенье пришли коррективы — 220 штук. Пятнадцать процентов за сутки скостили: наверное, на фоне интервью Антона Алиханова, в котором шеф Минпромторга перспектив волнообразного роста российского автомобильного рынка не пообещал. Скорее — наоборот.

Фото avtovzglyad.ru

Каков новый Hongqi HS7 в деле; удобно ли ехать на его просторном третьем ряду; сумел ли производитель подружить коробку с мотором, а кузов — с шумоизоляцией; комфортны ли кресла и дает ли прибавку в скоростных виражах тот самый мягкий гибрид, что должен помочь традиционному мотору вдохнуть жизнь в большой кусок железа, сделанный по самым последним требованиям безопасности; «отваливается» ли смартфон и прочие настройки при выключении ДВС, а также многое другое мы узнаем совсем скоро — уже в октябре новый флагман «Красного знамени» прокатит всю отечественную автомобильную прессу по дорогам.

Пока можно со всей уверенностью дать лишь одну оценку этому автомобилю: он черный. А все остальное на данный момент является сухой теорией: разгон до 100 км/ч — 8,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 8,2 л/100 км. Две комплектации: кроссовер в исполнении Deluxe обойдется в 4 790 000 рублей, а топовая комплектация Executive — в 4 990 000 рублей. Впрочем, повторим, это уже было известно до того, как в нашу редакцию пришло приглашение на показ.