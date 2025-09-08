Эксперт Целиков назвал тренды российского авторынка в начале сентября

Начало осени не принесло глобальных перемен отечественному авторынку. За первую неделю сентября в России было реализовано около 29 000 свеженьких легковушек. Тем не менее, по сравнению с предыдущей рекордной семидневкой, их продажи просели только на 3%.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что это очень хорошие стартовые цифры первого осеннего месяца с учетом Дня знаний, который прошел в минувший понедельник. Об этом эксперт рассказал в своем официальном телеграм-канале. Помимо динамики продаж легковых автомобилей, опубликована оценка спроса на коммерческий транспорт.

За вышеуказанный период россияне приобрели 1733 машины сегмента LCV, оказавшегося в плюсе на 1%. В плане MCV уже не все так здорово — специалист зафиксировал просадку на 8%: своих владельцев нашли 202 авто. Дела у HCV еще хуже: несмотря на 761 пристроенный экземпляр, отмечено 18-процентное падение продаж.

Г-н Целиков обратил внимание, что в общем объеме реализации грузовиков на седельные тягачи пришлось 32,6%, пятая часть — на самосвалы и шестая — на бортовые версии и фургоны. Оставшиеся 29,6% относятся к спецтехнике.