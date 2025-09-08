К российским дилерам начали приезжать отечественные кроссоверы Tenet T8

Среднеразмерные кроссоверы Tenet T8 стали появляться в дилерских шоу-румах и на складах. Производитель при этом ожидает, что потенциальным покупателям больше придется по душе старшая версия Ultra, которая оценивается в 3 790 000 рублей.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом рассказала директор Дивизиона «АвтоСпецЦентр Химки» Ольга Антюшина. По ее словам, топовое исполнение Tenet T8 привлечет российских автолюбителей расширенным списком опций. Эксперт обратила внимание, что за них стоит доплатить 250 000 «целковых» и получить более оснащенный кроссовер. Такова разница в цене с базовой комплектацией Prime, предлагаемой за 3 540 000 рублей.

«Восьмерка» замкнет тройку лидеров по популярности в модельной линейке российского бренда благодаря габаритам и стоимости, добавила г-жа Антюшина. По ее мнению, ключевым преимуществом T8 является статус абсолютной новинки с хорошим оснащением, включая мультимедийный комплекс. Плюс семиместный салон, ценовое позиционирование и российская сборка.

Напомним, T8 получил турбированный двигатель объемом 2 л, выдающий 197 л.с. Силовой агрегат сочетается с роботизированной трансмиссией.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел первый тест-драйв среднеразмерного российского кроссовера Tenet T8, оценив все его плюсы и минусы. А так же задался вопросом, как на его продажах скажется жесткая конкуренция с аналогичным по сути Chery Tiggo 8 Pro Max?