Россияне приобрели около 500 000 новых, но «прошлогодних» машин

С января по август в нашей стране нашли своих владельцев 773 000 новых легковых автомобилей. При этом 63% из них сошли с конвейера в 2023-м или 2024-м годах.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, речь идет о 487 000. «прошлогодних» авто, пристроенных за вышеуказанный период.

Г-н Целиков подчеркнул, что доля продаж машин, выпущенных в 2025 году, продолжает неуклонно расти у нас каждый месяц. По итогам последнего летнего месяца речь шла уже о 60%. В то же время на отечественном авторынке распроданы далеко не все автомобили более ранних годов выпуска.

Основываясь на статистике реализации, производства и импорта, эксперт сделал вывод, что на сегодняшний день на складах дистрибьюторов и дилеров до сих пор остается более 100 000 абсолютно новеньких «прошлогодних» автомобилей, хотя другие специалисты называют цифру в 300 000 нераспроданных ТС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что автопродажи в России растут исключительно от потребительской безнадеги.