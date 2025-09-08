В России сертифицируют гибридный внедорожник Deepal G318

Получив короткие свесы и дорожный просвет в 240 мм, Deepal G318 ориентирован на офф-роудные приключения. Помимо всего прочего, в этом новинке поможет набор внедорожных режимов движения и дифференциал повышенного трения на задней оси. Автомобиль появится в России официально, идет процесс сертификации.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. Представители «Чанъань Моторс Рус» (Deepal — суббренд хорошо известной у нас марки Changan) уже успели обзавестись семью сертификатами соответствия на внедорожник G318. Полученные документы касаются работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, ограничений по весу и защиты от разбрызгивания из-под колес. Кроме того, речь идет о внутреннем уровне шумов, содержании вредных веществ в выхлопе и комплексе устройств вызова экстренных служб.

Все вышеперечисленное нужно, чтобы получить сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), без которого в России невозможно начать официальные массовые продажи автомобиля с выдачей паспортов транспортного средства (ПТС).

Согласно бумагам, Deepal G318 перемещается только за счет электротяги. Соответственно, «китайца» причислили к последовательным гибридам, у которых традиционный ДВС играет только роль генератора, не имея связи с колесами. В итоге транспортный налог начислят, опираясь исключительно на отдачу электрических двигателей.

Габариты внедорожника — 5010х1985х1895 мм. Расстояние между осями достигает 2880 мм. Мощность базовой модификации составляет 252 л.с., полноприводной — 430 л.с. Емкость тяговой батареи рассчитана на 19 или 35,1 кВт⋅ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Changan представила в России новый Deepal G318.