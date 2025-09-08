Changan официально открыла продажи обновленного седана Lamore

В Поднебесной сразу в трех версиях покупателям стал доступен переживший рестайлинг седан Changan Eado, известный на отечественном рынке как Lamore. В пересчете на наши деньги и с учетом текущих скидок за него просят от 830 до 970 тыс. рублей. Говорить о перспективе появления модели в России пока преждевременно, и уж точно ее не стоит ждать у нас в этом году.

Пока новинка рынка доступна только в Китае

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», после обновления Changan Lamore приводит в движение 192-сильный наддувный силового агрегат объемом 1,5 л, обеспечивающий тягу 310 Нм. Переключением передач заведует 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

То есть перемены затронули только изначальную бензиновую версию, получившую модернизированную систему впрыска. Альтернативой является гибридный вариант, «вооруженный» электромотором на 190 или 215 л.с. и 98-сильным ДВС. Позже ожидается появление самозаряжающегося HEV-исполнения.

Длина кузова «Лямора» увеличилась на 15 мм, в конечном итоге габариты ТС составили 4785х1840х1440 мм при колесной базе 2765 мм. Изменился дизайн головной светотехники, фары соединила светящаяся планка. Оформление радиаторной решетки и бамперов было переосмыслено, дверные ручки стали классическими, а на корме красуется фонарь с трехмерным дизайном.

В салоне установлен незнакомый нам руль и свежий селектор коробки передач, диагональ панели приборов выросла до 10,25 дюйма. Горизонтальный 14,6 дюймовый экран мультимедийного комплекса пришел на смену прежней вертикали. Добавился голосовой помощник с встроенным ИИ DeepSeek.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв версии Changan Lamore, актуальной для России.