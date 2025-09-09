Капля в море: почему льготные госпрограммы покупки новых авто не способны поддержать авторынок

Масштабы финансового стимулирования спроса на новые транспортные средства на российском авторынке в 2025 году правительство страны оценило в 34 млрд рублей. Портал «АвтоВзгляд» выполнил несложные расчеты и пришел к выводу, что сумма только кажется ощутимой, а на самом деле не может заметно повысить продажи машин.

Свыше 24 млрд рублей выделило Правительство России в рамках льготных программ поддержки спроса на автомобили в стране с начала 2025 года. Об этом заявил в своем недавнем интервью ТАСС вице-премьер Денис Мантуров. Финансирование позволило простимулировать приобретение 80 000 авто, уточнил высокопоставленный чиновник. И это еще не все, заверил он: до конца нынешнего года планируется дополнительно выделить еще 10 млрд рублей в рамках дофинансирования.

Усилия российских властей по поддержке отечественного автопрома, на первый взгляд, впечатляют. Все же речь идет о внушительных даже по меркам нашей державы денежных средствах, точнее — почти о 35 млрд рублей. А эффект от финансирования, если учитывать эту сумму, которая должна быть выделена за 2025-й, позволяет простимулировать продажи в общей сложности примерно 100 000 машин. В следующем году, вполне возможно, государство сможет выделить не меньше, а то и чуть больше. Хотя понятно, что не факт.

Правда, несложно заметить, что при автопарке страны, который измеряется десятками миллионов — только зарегистрированных официально легковушек у нас числится по состоянию на 1 января 2025 года свыше 50 млн — озвученные господином Мантуровым объемы поддержки, увы, мало что меняют. Ведь 100 000 единиц в общей массе машин на дорогах — это примерно в 10 раз меньше математической погрешности. То есть практически «капля в море».

Фото globallookpress.com

Более того, это слабый аргумент и против «главной угрозы» отечественного автопрома — китайского импорта. Примечательно, что за 2024 год в Россию, как сообщил РИА «Новости» наш посланник в КНР Игорь Моргулов, было ввезено 1,1 млн ТС из Китая на сумму около 21 млрд долларов. А это, как видим, более чем в 10 раз превышает объем локализованных авто, купленных на российском рынке за счет программы стимулирования.

Понятно, что не все ввезенные в прошлом году в РФ «чайнакары» были распроданы даже в 2025-м. Общий спрос на любые новые машины в нашей стране, несмотря на продолжающий быстро стареть автопарк, снова резко рухнул: продажи в январе -августе сократились относительно первых восьми месяцев прошлого года на 25%, до 0,87 млн штук. Тем не менее, противостоять валу импорта действующая программа стимулирования не может.

Но главная проблема в том, что и реализация новых автомобилей отечественного производства за тот же период уменьшилась на 6%, чуть превысив 0,48 млн единиц. А это значит, что с начала года в России продано примерно на 300 000 меньше ТС, выпущенных в пределах страны, чем в январе- августе 2024-го. И очевидно, что программа стимулирования, которая сделала возможной дополнительную реализацию 80 000 машин, не способна компенсировать падение продаж — не только общее по рынку, но и в сегменте «наших» авто.

Таким образом, как ни прискорбно, но 35 млрд рублей в год — это не те средства, которые способны изменить критическую ситуацию на рынке и в автопроме. Таким объемом финансирования, учитывая масштабы проблем, вообще можно пренебречь. Иными словами, российские покупатели (за редким исключением) по-прежнему не могут рассчитывать на какие-либо льготы при покупке новой легковушки. А цены зашкаливают.