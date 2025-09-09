Москвичи стали гораздо реже покупать новые легковые машины

В 2025 году в последний месяц лета в столице нашей страны граждане поставили на учет ГИБДД 14,3 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с августом 2024-го, эта цифра снизилась на 21%, что ярко свидетельствует о сокращении автопродаж.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, с января по август в Москве зарегистрировали 95,6 тыс. свеженьких легковушек. Просадка в сегменте составила 26%, если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля Первопрестольной в общем объеме реализации в РФ поднялась на 12,4%.

В августе москвичи чаще всего покупали машины с шильдиками китайского производителя Geely. Он возглавил ТОП-10, пристроив 1449 авто. На втором месте расположилась Haval за счет 1374 проданных экземпляров. Тройку лидеров замкнула Belgee, реализовавшая 1360 штук. В первую пятерку попали LADA и Chery, в первую десятку сумели пробиться Toyota, Changan, а также BMW, GAC и Hongqi.

Остается сказать, что победителем модельного рейтинга признан кроссовер Belgee X50, разошедшийся тиражом 871 авто. А Geely Monjaro уступил вторую строчку обновленному Geely Coolray.