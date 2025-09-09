До дилеров доехал рамный внедорожник Jetour G700

До шоу-румов бренда Jetour в Китае доехала первая партия рамных Jetour G700. Полноприводные внедорожники оснащаются гибридной силовой установкой, тремя блокировками дифференциалов, понижающей передачей, а также пневмоподвеской с регулировкой жесткости амортизаторов.

Новинка с высокой долей вероятности появится и в России

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», Jetour G700 (его габариты — 5198х2050х1956 мм при расстоянии между осями 2870 мм) приводит в движение гибридная система Kunpeng Super Hybrid CDM-O. В ее состав включен наддувный бензиновый ДВС объемом 2 л, работающий в тандеме с несколькими электрическими двигателями и гибридной трансмиссией DHT. В итоге можно рассчитывать на отдачу в 904 л.с. и 1135 Нм тяги, что обеспечивает разгон с места до «сотни» за 4,6 секунды.

G700 получил высоковольтную систему (800V). В режиме чистокровной электрички «семисотый» способен преодолеть до 116 км без подзарядки, а общий запас хода составляет 1400 км. Этот показатель обеспечивает тяговый аккумулятор емкостью 34,13 кВт·ч.

Салон может быть пяти- и шестиместным, на всю ширину передней консоли вытянут 35,4-дюймовый экран, куда можно выводить массу полезной информации, включая показатели приборной панели. Диагональ центрального тачсрина — 15,6 дюйма.

«База» комплектуется комплексом автономного вождения Falcon Pilot 500, старшие версии обзаведутся более продвинутым аналогом с индексом 700. Его ключевое отличие — лидар над ветровым стеклом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «премиальные» внедорожники Jetour G700 и G900 официально приедут в Россию.