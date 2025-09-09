GAC представила в Европе гибридный кроссовер GS7

Среднеразмерный кроссовер GAC GS7 PHEV дебютировал в рамках выставки IAA Mobility 2025 в Мюнхене. Новинка может похвастать 501-сильной силовой установкой, солидным клиренсом и наличием полного привода у старших версий. В пересчете на наши деньги минимальная цена SUV составляет чуть больше 2 млн рублей.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», параллельный гибрид GAC GS7 является копией модели с индексом S7, предназначенной для реализации исключительно в Китае. Кроссовер приводит в движение система, построенная вокруг 160-сильного бензинового ДВС объемом 1,5 л. В базовой версии с передним приводом его дополняет 231-сильный электромотор, общая отдача достигает 392 л.с. При наличие дополнительного электрического движка на задней оси максимальная мощность вырастает до 501 л.с.

На ускорение с 0 до 100 км/ч GS7 с моноприводом тратит 7,9 с, при наличии системы 4х4 время сокращается до 5,8 с. Стартовое исполнение комплектуется батареей на 21,3 кВт⋅ч, более продвинутые модификации получают 36,3 кВт⋅ч. Общий запас хода достигает от 905 до 1150 км, на чистом электричестве SUV способен преодолеть 115-205 км.

Длина кузова новинки рынка — 4900 мм при ширине 1950 мм и высоте 1780 мм. Расстояние между осями достигает 2880 мм, а дорожный просвет — ощутимых 200 мм. Внутри находятся два ряда сидений. Предусмотрены 15,6-дюймовый центральный тачскрин, 8,8-дюймовая панель приборов и 27-дюймовый проекционный дисплей. Перед пассажирами второго ряда красуется потолочный экран с диагональю 17,3 дюйма.