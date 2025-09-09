Российские дилеры ожидают роста продаж новых автомобилей в сентябре

В текущем году по итогам сентября в нашей стране может быть реализовано от 120 до 125 тыс. машин. Продажи будут зависеть не только от ключевой ставки ЦБ, курса национальной валюты и процентных ставок по депозитам, но и от доступности конкретных моделей.

Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. С ним согласен и топ-менеджер ГК «Автодом» Андрей Ольховский, считающий, что тренд на ежемесячные продажи на уровне 120 тыс. авто сохранится до начала 2026 года. Но если ЦБ в очередной раз снизит ключевую ставку, реализация может быть выше, чем в конце лета, добавил эксперт.

В начале осеннего сезона отечественный рынок продолжит быть стабильным, но ждать ощутимого роста продаж пока не стоит, отметил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его мнению, на продажи автомобилей в ближайшей перспективе в основном окажет влияние неопределенность в экономике. Что негативно отразится на возможностях покупателей. Кроме того, некоторые машины подорожают, как и ряд запчастей и услуг. Но несмотря на это, рынок по-прежнему будет умеренно восстанавливаться.

