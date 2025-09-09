В России начались продажи кроссовера GAC GS4 с полным приводом

GAC открыла в нашей стране продажи полноприводного кроссовера GS4. Он «вооружен» 2-литровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Система 4х4 функционирует благодаря муфте Haldex шестого поколения. Новинка оценивается минимум в 2 999 000 рублей.

Базовая версия получила название GB AWD. Снаружи такой GS4 можно узнать по LED-оптике и 18-дюймовым легкосплавным колесным дискам. «Поднебесные» производители включили в список оснащения набор продвинутых систем безопасности, климат-контроль и мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовой диагональю экрана. Рулевое колесо обогревается, как и оба ряда сидений. Кстати, передние снабжены системой вентиляции.

Топовое исполнение GL AWD обойдется уже в 3 649 000 рублей. За эти деньги колесные диски увеличатся на размер, добавятся панорамная крыша и электропривод багажной двери, а пакет систем безопасности и опций комфорта будет расширен. С учетом всех спецпредложений, экономия при покупке нового GAC GS4 с полным приводом может доходить до 650 тыс. рублей. Речь идет о программе трейд-ин и не только.

Напомним, отдача силовой установки кроссовера составляет 231 л.с. крутящий момент — 380 Нм. На привычную сотню километров пробега расходуется 9,2 л бензина в смешанном цикле. Ранее портал «АвтоВзгляд» уже подробно рассказывал об оборудования GAC GS4 AWD.