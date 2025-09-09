Официальные изображения кроссовера Belgee X80 впервые появились в Сети

Параллельный гибрид Belgee X80 построен на базе китайского донора, как и другие автомобили в линейке белорусской марки. На сей раз за основу был взят обновленный Geely Galaxy Starship 7. Предзаказы на «восьмидесятый» в Белоруссии откроют с 15 сентября.

Вполне вероятно, что новинку будут продавать и в России

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», Belgee X80 будет полноценно доступен на родном рынке уже в конце этого месяца. Кроссовер предложат покупателям в одной-единственной версии Max. Первые 440 новоиспеченных владельцев в качестве бонуса получат сувениры от производителя.

Ожидается, что в движение X80 будет приводить гибридная силовая установка, характеристики которой пока не раскрываются. Возможно, система представляет собой тандем 112-сильного классического ДВС объемом 1,5 л и электромотора, выдающего 218 л.с. Предусмотрен только передний привод.

Ожидаемые габариты — 4740х1905х1685 мм. О запасе хода гадать не приходится — это единственное, что доподлинно известно о новинке «Белджи» на данный момент. В гибридном режиме она может проехать без подзарядки до 940 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Belgee начнет выпускать четыре новинки на альтернативном топливе.