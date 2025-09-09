Открыты предпродажи обновленного Deepal S07, который приедет Россию

В Поднебесной стартовали предварительные продажи кроссовера Deepal S07, пережившего процедуру рестайлинга. Китайский SUV изменился как снаружи, так и внутри. В пересчете на рубли за «семерку» просят минимум 1,8 млн.

Пока кроссовер можно приобрести только в Китае

Об этом сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Согласно информации наших коллег, топовая версия обновленного S07 на местном рынке оценивается в 2 млн рублей. При этом кроссовер предлагают тамошним клиентам в пяти вариантах исполнения. Полноценный продажи должны начаться до наступления октября.

Снаружи облик Deepal S07 смотрится свежее за счет переработанной светотехники, окраска кузова стала двухцветной. Габариты новинки составили 4750х1930х1625 мм, расстояние между осями достигает 2900 мм.

В салоне установлен незнакомый нам до этого разделительный тоннель, дизайн рулевого колеса также пересмотрен. Не обошлось и без технических новшеств. Ключевой «фишкой» обновления модели можно назвать комплекс автономного вождения Huawei Qiankun Smart Driving ADS SE.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что сроки появления Deepal S07 в России подтверждены официально. Тогда же мы опубликовали технические характеристики кроссовера, который может быть и гибридом, и «электричкой».