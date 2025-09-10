225

Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей ушедших из России брендов

Лидером рейтинга стала Toyota Highlander

По итогам августа текущего года в первую десятку наиболее востребованных автомобилей с шильдиками производителей, сбежавших из нашей страны, попали сразу три модели Toyota. Верхняя строчка принадлежит кроссоверу Highlander, затем идет его собрат RAV4, тройку лидеров замыкает легендарный седан Camry.

Анатолий Белецкий

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в последний летний месяц Toyota Highlander разошлась в России тиражом 864 экземпляра. За счет реализованных 858 штук паркетник RAV4 смог стать вторым, а Camry — третьей, поскольку за тот же период у нас нашли новых владельцев 587 японских четырехдверок.

На четвертой позиции расположилась Mazda CX-5, в случае которой было продано 560 машин. В первую пятерку сумел протиснуться Kia Sportage за счет 490 пристроенных единиц. Следом идут Hyundai Tucson и BMW X3, ближе к концу перечня оказались Skoda Kodiaq и Lexus RX. Последним, десятым представителем рейтинга, стал Volkswagen Tiguan, поскольку россияне приобрели 260 таких «немцев»

Г-н Целиков обратил внимание, что уже упомянутая Toyota RAV4 возглавила аналогичный топ моделей в РФ с января по август. За восемь месяцев 2025 года было куплено 3848 экземпляров.

Аватар пользователя - отсутствует