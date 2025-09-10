Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей ушедших из России брендов

По итогам августа текущего года в первую десятку наиболее востребованных автомобилей с шильдиками производителей, сбежавших из нашей страны, попали сразу три модели Toyota. Верхняя строчка принадлежит кроссоверу Highlander, затем идет его собрат RAV4, тройку лидеров замыкает легендарный седан Camry.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в последний летний месяц Toyota Highlander разошлась в России тиражом 864 экземпляра. За счет реализованных 858 штук паркетник RAV4 смог стать вторым, а Camry — третьей, поскольку за тот же период у нас нашли новых владельцев 587 японских четырехдверок.

На четвертой позиции расположилась Mazda CX-5, в случае которой было продано 560 машин. В первую пятерку сумел протиснуться Kia Sportage за счет 490 пристроенных единиц. Следом идут Hyundai Tucson и BMW X3, ближе к концу перечня оказались Skoda Kodiaq и Lexus RX. Последним, десятым представителем рейтинга, стал Volkswagen Tiguan, поскольку россияне приобрели 260 таких «немцев»

Г-н Целиков обратил внимание, что уже упомянутая Toyota RAV4 возглавила аналогичный топ моделей в РФ с января по август. За восемь месяцев 2025 года было куплено 3848 экземпляров.