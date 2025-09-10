Рынок новых легковых машин в России просел почти на четверть

Спрос на свежие легковые автомобили в нашей необъятной в текущем году снизился на 23%. Речь идет об общем падении реализации новых ТС, хотя в регионах страны наблюдается разная динамика.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, при общей просадке ситуация лучше всего выглядит в Приволжском федеральном округе, где продажи упали на 18,9%. Следом идет Дальний Восток, ушедший в минус на 19%. Тройку лидеров замыкает Северо-Западный, потерявший 19,2%.

Слегка лучше среднего выглядит Центральный федеральный округ благодаря снижению спроса на 21,8%. В остальных регионах россияне стали интересоваться личным транспортом еще меньше. Например, цифры на Урале сползли на 26,4%, Южный федеральный округ лишился 27,2%, а Сибирский — 28,5%. Но плачевнее всего оказалась ситуация на Северном Кавказе. Там рынок рухнул на 29,3% с начала года.

Если более внимательно вглядываться в региональную картину, можно отметить, что Магаданская область показала 5-процентный прирост, но тут речь идет всего о 174 легковушках. У Калининградской области аналогичный плюс, но это уже 4728 машин. Курская область приросла на 4% после сильного прошлогоднего падения, жители региона приобрели 6784 авто.