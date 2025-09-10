Российский парк легковых машин на 6% состоит из «китайцев»

К середине текущего года число автомобилей родом из Поднебесной, бегающих по дорогам России, составило, судя по статистике регистраций в ГИБДД, 2,65 млн штук — 6% от общего числа отечественного легкового автопарка. То есть каждая семнадцатая машина в нашей стране — китайская.

Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». Согласно прогнозу экспертов, к началу 2026 года «китайцы» обойдут числом французские модели, которых насчитывается 2,7 млн. Более того, «поднебесные» ТС имеют все шансы начать дышать в спину «американцам», чье количество в нашей стране сейчас дошло до 3,18 млн.

А наиболее востребованной китайской маркой в России стала компания Chery, откусившая 22-процентную долю от общего куска пирога в когорте поставленных на учет машин родственных производителей. Первое место ей обеспечили 582,2 тыс. авто, а второе досталось Haval, на счету которой 468,6 тыс. Geely оказалась на третьей позиции с результатом в 457,9 тыс. штук пристроенных авто. В первую пятерку вошли Changan и Lifan.

Остается добавить, что чемпионом модельного рейтинга считается кроссовер Haval Jolion, за шесть месяцев разошедшийся тиражом в 189,4 тыс. экземпляров.