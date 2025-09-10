Geely открыла предзаказы на обновленный Monjaro в Китае

На родине эволюционировавший Geely Monjaro оценивается, в пересчете на рубли, в 1,9-2,1 млн. После обновления SUV может похвастать 272-сильным мотором, сдвоенным блоком мониторов мультимедийки в салоне и современным набором ассистентов водителя.

Скорее всего, такой кроссовер приедет и в Россию

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», рестайлинговая версия Geely Monjaro получила на родине приставку Dongfang Yao. Снаружи новинку выдают более агрессивный передний бампер и колесные диски оригинального дизайна. Полноценные продажи SUV должны стартовать в Поднебесной 23 сентября.

Изменения в салоне оказались масштабнее. Водителю доступны 12,3-дюймовая панель приборов и 25,6-дюймовый проекционный дисплей. Массивный блок из пары тачскринов с диагональю 14,6 дюйма явно украсил центральную консоль. В качестве софта использована операционная система Flyme Auto. «Музыка» укомплектована 16 динамиками Flyme Sound на 1000 Вт.

Комплекс активной помощи водителю G-Pilot H3 работает за счет 11 камер, трех радаров и дюжины ультразвуковых датчиков. Полученную с их помощью информацию анализирует чип Horizon J6M мощностью 128 TOPS. В итоге «китаец» способен самостоятельно парковаться и ехать по трассе без активного участия человека.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о габаритах и других технических характеристиках обновленного Geely Monjaro. Его официальный дебют прошел в конце августа. Вероятность же того, что новинка появится и в России, весьма высока.