Geely открыла предзаказы на обновленный Monjaro в Китае

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», рестайлинговая версия Geely Monjaro получила на родине приставку Dongfang Yao. Снаружи новинку выдают более агрессивный передний бампер и колесные диски оригинального дизайна. Полноценные продажи SUV должны стартовать в Поднебесной 23 сентября.
Изменения в салоне оказались масштабнее. Водителю доступны 12,3-дюймовая панель приборов и 25,6-дюймовый проекционный дисплей. Массивный блок из пары тачскринов с диагональю 14,6 дюйма явно украсил центральную консоль. В качестве софта использована операционная система Flyme Auto. «Музыка» укомплектована 16 динамиками Flyme Sound на 1000 Вт.
Комплекс активной помощи водителю G-Pilot H3 работает за счет 11 камер, трех радаров и дюжины ультразвуковых датчиков. Полученную с их помощью информацию анализирует чип Horizon J6M мощностью 128 TOPS. В итоге «китаец» способен самостоятельно парковаться и ехать по трассе без активного участия человека.
Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о габаритах и других технических характеристиках обновленного Geely Monjaro. Его официальный дебют прошел в конце августа. Вероятность же того, что новинка появится и в России, весьма высока.