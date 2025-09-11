Стартовали продажи обновленного гибридного кроссовера Evolute i-Space

Пережив обновление, гибридный Evolute i-Space уже успел добраться до шоу-румов официальных дилеров. Покупателям предлагают кроссоверы в одной комплектации, зато с двумя вариантами салона на выбор. С учетом господдержки, пятиместный SUV оценивается в 2 490 000 рублей. При аналогичном бонусе версия с парой дополнительных пассажирских кресел обойдется в 2 590 000 «деревянных».

В ходе рестайлинга Evolute i-Space обзавелся динамичными линиями кузова: его стремительность подчеркивают сглаженные боковые линии. Передняя часть выглядит литой за счет отсутствия привычной радиаторной решетки. Облик новинки дополняют 19-дюймовые колесные диски со звездным рисунком спиц. За счет дополнительной ниши под фальшполом вместимость багажника выросла до 1000 л.

А пережившая основательную модернизацию последовательная гибридная силовая установка нынче выдает 218 л.с., обеспечивая 330 Нм крутящего момента. На разгон до «сотни» i-Space тратит 7,8 с. Запас хода на чистом электричестве вырос почти вдвое, дойдя до 165 км благодаря свежей тяговой батарее емкостью 25,1 кВт*ч. В гибридном же режиме кроссовер теперь может преодолеть до 1250 км — на 100 «верст» больше, чем раньше.

Передние кресла снабдили улучшенными профилем и электрорегулировками. Мультимедийный комплекс новой генерации с диагональю экрана 15,6 дюйма имеет встроенные онлайн-сервисы. На рулевую колонку переехал селектор выбора направления движения. Центральный тоннель получил беспроводную зарядку, разъемы для подключения смартфона и подстаканники. Пакет зимних опций расширился: обогрев предусмотрен для обоих рядов сидений и руля по всей зоне хвата, плюс стал богаче набор водительских ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к российским дилерам приехали эксклюзивные кроссоверы Evolute i-Jet.