Эксперт Целиков назвал базовый сценарий развития авторынка России в 2026 году

В следующе году российский авторынок продолжит плавно восстанавливаться, если наша экономика сумеет сохранить выход «из-под ключа». С учетом сезонных факторов ежемесячные продажи составят около 120 000 машин, если, конечно, не прилетит очередной «черный лебедь».

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его личному базовому сценарию развития отечественного авторынка в будущем году, в 2026-м у нас вполне могут появиться 1,5 млн новых легковых автомобилей. По сравнению с текущим годом, речь идет о приросте продаж в районе 20%.

В качестве рекомендации по планированию бюджетов г-н Целиков предложил заложить уровень 2025-го, но с надеждой на лучшее. По его мнению, влияние прочих позитивных и негативных моментов привязана к политико-экономической ситуации. В первую очередь, многое будет зависеть от сроков и исхода завершения спецоперации, отметил аналитик.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рынок новых легковых машин в России просел почти на четверть по итогам восьми месяцев 2025 года.