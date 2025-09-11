Voyah показала новый флагманский кроссовер Taishan

В Сети появились первые официальные изображения, демонстрирующие дизайн нового флагманского кроссовера Voyah под рабочим названием Taishan. Прежде этот SUV с гибридной силовой установкой удавалось разглядеть исключительно в камуфляже.

Плавные линии кузова Voyah Taishan навевают мысли о кроссоверах популярных автобрендов из Европы. Дизайнерская находкой стала решетка радиатора, которая должна напоминать водопад, благодаря обилию вертикальных ламелей. Не будем забывать про многоярусную оптику и массивный спойлер, а также дверные ручки с точечной подсветкой, подножки с сервоприводом и нестандартные колесные диски.

Сертификация ТС прояснила, что гибридная система Taishan построена вокруг наддувного 150-сильного двигателя объемом 1,5 л. Емкость тягового аккумулятора составляет 65 кВт⋅ч, и за счет электротяги кроссовер сможет проехать до 370 км. Общий же запас хода должен достигать 1400 км. Запас энергии восполняется с 20 до 80% всего за дюжину минут благодаря 800-вольтовой платформе «китайца» и встроенной системе быстрой зарядки.

Габариты флагманского SUV — 5230х2025х1817 мм, расстояние между осями достигает 3120 мм. Салон рассчитан на шесть мест. Ходовая получила пневматические элементы и управляемые задние колёса. В список оборудования включена навороченная система помощников водителя с четверкой лидаров, разработанная Huawei.

Остается сказать, что в пересчете на наши деньги за Voyah Taishan попросят на родине примерно от 5,4 до 5,6 млн рублей. Не исключено, что кроссовер со временем будет продаваться в России, ведь бренд у нас представлен.