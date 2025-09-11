Рассекречены сроки начала продаж внедорожника iCar V27

На родном рынке брутальный внедорожник iCar V27 планируют предлагать покупателям не раньше четвертого квартала текущего года. За пределами Китая, в том числе и в нашей стране, новинку будут продавать с шильдиком iCaur, добавив в название местной марки еще одну букву.

«Китаец» может приехать в Россию, но под другим брендом

Об этом сообщает ресурс СarNewsChina. Ценник iCar/iCaur V27 уже известен: в пересчете на российскую валюту в Поднебесной за новинку решили просить в районе 2,2 млн рублей.

«Двадцать седьмой» приводит в движение гибридная силовая установка, в состав которой производители включили электромотор и бензиновый двигатель объемом 1,5 л, играющий роль генератора. Отдача топовой версии должна составить 455 л.с., на электричестве модель будет способна преодолеть до двух сотен километров.

Ожидается, что в продажу поступят варианты исполнения как с полным, так и с передним приводом. При длине кузова 5045 мм, ширина iCar V27 составляет 1976 мм, а высота — 1894 мм. Расстояние между осями вытянуто на 2900 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начали регистрировать новый автомобильный бренд iCaur.