Названы самые популярные иномарки в России за 3-5 млн рублей

К концу августа текущего года 47% новых иномарок, официально представленных в нашей стране, стоили от 3 до 5 млн рублей. При этом большинство машин сошли с конвейера в 2024-м. Наиболее востребованным в этом ценовом диапазоне оказался кроссовер Jaecoo J7. Его средний ценник составил 3,44 млн «деревяных».

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование аналитиков сервиса «Авто.ру». Они сделали выводы на основе данных о просмотрах и звонках по объявлениям. В результате выяснилось, что следом за «семеркой» в рейтинге идет паркетник GAC GS8 со средним прайсом в 4,59 млн рублей. Тройку лидеров замкнул Jetour T2, за который просили 4,25 млн «целковых».

В первую пятерку удалось попасть сразу двум кроссоверам с шильдиком Geely. Речь идет о Monjaro и Atlas. Первый оценили в 4,81 млн рублей, второй — в 3,85 млн. В ТОП-10 вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, а также Tank 300 и Haval F7. На последних позициях значатся Changan Uni-V и Haval Dargo.

Нетрудно сделать вывод, что в 2025 году сегмент новых зарубежных авто стоимостью от 3 до 5 млн целиком состоит из кроссоверов с шильдиками китайских производителей. А средний ценник новой иномарки в России пока стабильно превышает 3,5 млн рублей, добавили эксперты.