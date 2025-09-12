Продажи автомобилей «Москвич» рухнули в августе почти вдвое

Перед началом осени текущего года спрос на автомобили отечественной марки «Москвич» просел на ощутимые 42% в годовом выражении. В августе 2025-го легендарному советскому и российскому производителю легковых машин удалось пристроить в руки новых владельцев всего лишь 1100 своих машин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя. А с января по август россияне приобрели 9960 «Москвичей», так что в итоге рыночная доля предприятия осталась такой же, как в прошлом году.

Согласно же статистике продаж августа 2024-го, из дилерских шоу-румов «Москвича» уехало 1900 автомобилей. В их число вошли тогда три сотни лифтбэков «Москвич 6» и свыше восьми десятков электрифицированных кроссоверов «Москвич 3е», отмечает аналитическое агентство «Автостат».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России может появиться новый кроссовер «Москвич М70».