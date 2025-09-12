Автодилеры объяснили, как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на авторынок РФ

В пятницу совет директоров ЦБ РФ принял отчасти ожидаемое решение: ключевая ставка сделала еще один шаг вниз, с 18% до 17%. Но достаточно ли этого, и как столь незначительное «падение» скажется на обычном человеке, присматривающим себе новую машину, выяснил портал «АвтоВзгляд», ознакомившись с мнениями представителей экспертного сообщества.

Своей оценкой последствий случившегося для простых людей и бизнеса с нашими коллегами из «Российской газеты» поделился директор департамента финансовых услуг крупнейшего автодилера страны, компании «Рольф» Ольга Бойко. Эксперт видит в этом движении четкий и последовательный сигнал со стороны регулятора. Фактически Центробанк заявляет, что борьба с инфляцией дает свои плоды, а значит, можно продолжать курс на удешевление денег для экономики.

Для потенциальных покупателей это, безусловно, хорошая новость, которая должна поднять потребительские настроения — люди начнут меньше бояться кредитов и активнее интересоваться предложениями автосалонов. Но не только потребители вздохнули свободнее. Сам автобизнес в 2025-ом изрядно пострадал из-за взлетевших ставок, резко увеличивших расходы на заемные средства. Так что последовательное снижение «ключа» — явное облегчение, которое позволит автодилерам поправить финансовые показатели и найти возможность вкладываться в развитие, а не только в обслуживание долгов.

И в «Рольфе» надеются, что это только начало. Тут ожидают, что тренд на снижение продолжится, и в обозримом будущем ставка может достичь уровня в 12-14%. И вот тогда, отмечает специалист, мы увидим по-настоящему заметный эффект.

С вышесказанным согласен и глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, хотя он дает не столь обнадеживающие прогнозы. По его мнению, ставку рефинансирования необходимо «уронить» минимум до 15-16%, чтобы реализовать в 2025 году 1,3 млн новых машин. В противном случае можно рассчитывать на продажи менее 1,15 млн экземпляров.

При этом на выставке «Авто+Автомеханика», состоявшейся в Санкт-Петербурге, президент РОАД заявил, что на спад продаж повлияет и ослабление национальной валюты по отношению к юаню, что нивелирует плюсы от снижения «ключа». Поскольку за большую часть импортируемых в нашу страну машин платят в юанях, изменившийся курс способен отрицательно повлиять на ценовую политику.

В связи с этим, предположил г-н Подщеколдин, уже этой осенью дилеры отменят скидки, актуальные на сегодняшний день. В результате все эт не лучшим образом повлияет на объемы реализации. Эксперты считают, что курс юаня в среднесрочной перспективе имеет шансы подняться до 13 рублей. На данный момент идут колебания в районе 11,9 рубля.