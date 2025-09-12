18

На тестах «засветилась» новинка KGM на базе кроссовера Exlantix ET

Речь идет об идейном наследнике внедорожника Rexton

Во время дорожных испытаний в Китае «фотошпионам» удалось выследить грядущую новинку KGM (бывший SsangYong), закутанную в камуфляж. В кадр попал «мул» с кузовом Exeed Exlantix ET. На сегодняшний день проект носит кодовое название SE-10.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на «поднебесных» инсайдеров. Судя по всему, корейский бренд KGM планирует построить очередной SUV, в основу которого ляжет вышеназванный кроссовер родом из КНР.

На сегодняшний день тестируются узлы и агрегаты будущего «корейца» в чужом «теле». Папарацци обратили внимание на растянутую колесную базу автомобиля, его расширенную колею и более крупные колеса, чем у обычного ET.

Видимо, автогигант Chery, которому принадлежат бренды Exeed и Exlantix, помогает KGM с разработкой SE-10. И это неудивительно, ведь соответствующее соглашение автопроизводители заключили прошлой осенью. Все необходимые процедуры должны завершиться к следующему году. В Стране утренней свежести трудятся над дизайном модели, а китайские партнеры испытывают основные компоненты, включая архитектуру.

Ожидается, что KGM SE-10 станет габаритным SUV, оснащенным последовательной гибридной силовой установкой. Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, когда россиянам стоит ждать появления в России кроссовера KGM Actyon.

