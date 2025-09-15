3

Geely официально анонсировала для России гибридный кроссовер EX5 EM-i

Китайцы определились с именем новинки отечественного авторынка

В Россию приедет кроссовер Geely EX5 EM-i. Гибрид получил название, призванное подчеркнуть его связь с уже вышедшей в продажу «электричкой» EX5 и обозначить тип силового агрегата. Хотя известны еще не все характеристики, старт продаж уже намечен на ближайшее время.

Донором для EX5 EM-i стал китайский Geely Galaxy Starship 7. По сути, это тот же самый автомобиль, только продающийся на внутреннем рынке Поднебесной. Судя по обнародованным официальным изображениям, отличия сводятся к глухой передней панели, заменяющей радиаторную решетку; особенному рисунку оптики и оригинальному изгибу подоконной линии у задних стоек.

В движение EX5 EM-i будет приводить параллельно-последовательная система. Ожидается, что традиционный 99-сильный ДВС объемом 1,5 л в ее составе сможет и вращать передние колеса, и заряжать аккумулятор. Прилагается электромотор с отдачей в 218 л.с. Общий запас хода должен составить 940 км.

Напомним, что габариты Geely Galaxy Starship 7 составляют 4740 х1905х1685 мм. Гибрид построен на архитектуре GEA, и в пересчете на рубли на родине за него просят от 1,1 до 1,5 млн.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно рассказал об особенностях Geely EX5 EM-i для отечественного рынка, включая комплектации.

