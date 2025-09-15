860

Кроссовер Omoda C7 сертифицировали для России

«Китайца» поставили на отечественный конвейер

Производство кроссовера Omoda C7 наладили на калининградском «Автоторе» в конце августа этого года. То есть это произошло еще до завершения процесса официальной сертификации. Теперь ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) получено, а значит можно открывать массовые продажи.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили». Уточняется, что для выпуска Omoda C7 на «Автоторе» провели модернизацию необходимого оборудования. Речь идет о шести роботизированных линиях сварки и создании окрасочного комплекса, чья ежегодная мощность рассчитана на 200 000 кузовов.

Судя по всему, первые партии «семерок» с российскими VIN-номерами в ближайшем будущем доедут до официальных дилеров бренда. На сегодняшний день россиянам доступны такие же кроссоверы, но собранные в Китае. Они вышли на отечественный рынок в конце весны текущего года.

Напомним, что габариты Omoda C7 составляют 4660х1875х1670 мм, расстояние между осями вытянуто на 2720 мм. Паркетник «вооружен» 150-сильным турбомотором объемом 1,6 л, который трудится в тандеме с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже успел разобраться во всех плюсах и минусах Omoda C7, опубликовав подробный и уникальный тест-драйв.

