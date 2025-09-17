В России стартовали продажи кроссовера Jetour T1 по неожиданно высокой цене

В Москве официально дали старт продажам кроссовера Jetour T1 — младшего «брата» ставшей довольно популярной у отечественных автолюбителей модели бренда T2 («первый» почти на 80 мм короче, на 40 мм уже и на 35 мм ниже «второго»). Впрочем, сенсации не случилось: и техническая составляющая новинки рынка, и ее оснащение, и даже цены были давно известны, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал. Что и подтвердила появившаяся на официальном сайте марки информация: цена «паркетника» на сегодняшний день составляет 3 770 000 рублей в начальной комплектации Comfort, и 3 950 000 — в максимальной Luxury. Машина уже появилась в дилерских центрах компании.

Автомобиль представлен у нас только в старшей версии и предлагается за минимум 4 050 000 млн рублей

В целом, что и неудивительно, T1 во многом повторяет внешность «старшенького». У них похожие, нарочито квадратные (без нелепых для авто с внедорожным характером изгибов и выштамповок) формы и линии кузова, простые и привычные (классические, короче говоря) дверные ручки.

Массивная прямоугольная решетка радиатора без изысков и обилия хрома, довольно простая и узкая (подчеркивающая стремительность характера ТС) головная оптика, мощные расширенные колесные арки с внушительными «катками». Все это в целом действительно отвечает задачам авторов проекта создать образ брутального покорителя практически любых дорог. Кстати сказать, за свой дизайн Т1 уже удостоился престижной премии Red Dot Award.

Пока автомобиль (длина — 4705 мм, ширина — 1967 мм, высота — 1843 мм, колесная база — 2810 мм, клиренс — от 190 мм), который явно составит конкуренцию довольно востребованным у нас моделям Haval — Dargo и Н7, доступен потенциальным клиентам, судя по официальному сайту автостроителя, лишь в одной (наиболее навороченной) модификации. Когда в России появится (и появится ли) более простая, пока неизвестно. Но мы напомним и о ней.

Фото производителя

Итак, переднеприводный вариант Т1 вооружен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 170 л.с. (270 Нм), агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом» (забавно, что на дилерских сайтах упоминание об этой версии есть, а цен и машин в наличии — нет). А вот у полноприводной с муфтой BorgWarner шестого поколения, которая сейчас и предлагается потенциальным клиентам (не менее забавно, что начальная цена у все тех же дилеров сильно отличается от РРЦ — от 4 050 млн руб.), под капотом стоит 2-литровый движок мощностью 245 «лошадок» (375 Нм), работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом». Передняя подвеска — McPherson, задняя — многорычажная, причем обе — со стабилизаторами поперечной устойчивости.

Из особенностей интерьера стоит отметить крупную цифровую панель приборов (10, 25 дюймов) и не менее габаритный экран мультимедийки, размеры которого в зависимости от комплектации составляют 12,8 или 15,6 «инчей», плюс 2-зонный климат-контроль (здесь, между прочим, появились дополнительные кнопки регулировок, коих нет у Т2) и полный зимний пакет, включающий подогрев всех сидений.

Кроме того, машина может похвастать псевдоспортивным рулем в кожаной оплетке с перфорацией и рычагом коробки передач, выполненным, как подчеркивает производитель, в авиационном стиле. В старших версиях к услугам пассажиров — огромная «панорама».

Jetour T1, позиционируемый, понятное дело, автостроителем как авто для путешествий, может похвастать приличным (заметно, кстати сказать, превосходящем таковой у Т2) грузовым отсеком в 575 литров, который при сложенных задних сиденьях вырастает до внушительных 1455 л.

А в салоне имеется аж 45 отсеков для хранения разной дорожной мелочевки. И еще тут предусмотрена установка на крышу экспедиционного багажника, способного принять до 150 кг походного снаряжения.