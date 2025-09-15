Опубликован новый ТОП-10 самых популярных машин в России

Нынешней осенью на отечественном авторынке наиболее востребованной моделью с 8 по 14 сентября стала LADA Granta, разошедшаяся тиражом 2590 экземпляров. А вот ервенство среди машин с шильдиками зарубежных брендов досталось кроссоверу Haval Jolion.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам его экспертов, на 37-й неделе года следом за «Грантой» идет родственная LADA Vesta, поскольку россияне приобрели 1256 таких автомобилей. Тройку лидеров замкнул уже упомянутый «Джолион». В случае «китайца» новых владельцев нашла 1231 машина.

Сложившаяся ситуация позволила «поднебесному» авто лишить первой позиции в рейтинге иномарок кроссовер Belgee X50. В результате белорусско-китайский SUV опустился на одну позицию, став четвертым в общем зачете благодаря реализации 1069 экземпляров.

По итогам прошлой недели в десятку самых продаваемых автомобилей в стране также удалось войти кроссоверам Geely Monjaro и Haval M6, чьи продажи составили 758 и 732 шт. соответственно. Компанию им составил Changan Uni-S/CS55 Plus за счет проданных 698 машин. Ближе к концу расположился Chery Tiggo с припиской 7L — 641 экземпляр. Не будем забывать про 605 внедорожников LADA Niva Legend и 570 кроссоверов Belgee X70.

В общей сложности за указанный период в России приобрели 25,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 22% скромнее по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года.