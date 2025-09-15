Belgee презентовала обновленный кроссовер X70

Белорусский Belgee X70, построенный на основе китайского Geely Atlas Pro, первый раз претерпел рестайлинг. Кроссовер изменился внутри и снаружи, сохранив прежнюю техническую начинку. Теперь SUV оценивается минимум в 1,9 млн российских рублей, подорожав почти на 140 тыс.

После обновления X70 получил непривычную для себя решетку радиатора, выполненную в стилистике Geely Monjaro. Переднюю часть «белоруса» украшают вертикальные ламели. В то же время у кроссовера расширились возможности мультимедийного комплекса. Его научили поддерживать протокол Apple CarPlay. Однако популярный Android Auto все еще остается недоступным, что станет разочарованием для тех, кто не любит «яблоки» или не хочет за них платить.

На сегодняшний день производители предусмотрели всего пару комплектаций. Младшая носит название Comfort Plus, старшая — Luxury Plus. И при любом раскладе под капотом будет установлен 177-сильный турбомотор объемом 1,5 л. В первом случае передачи переключает 6-диапазонный «автомат», а привод будет только передним. Исполнение подороже может похвастать системой 4х4 и 48-вольтовым электродвигателем, играющим роль стартер-генератора, трансмиссия — 7-скоростной «робот». Позже будет доступна и топовая модификация Flagship.

Остается сказать, что продажи в Белоруссии намечены на вторую половину сентября. Скорее всего, со временем новинка доедет и до российского рынка.