В России изменились цены на новые машины 10 брендов

В основном прайсы снизились на машины 2024 года выпуска

В первой половине сентября в России изменились цены на новые автомобили 10 автопроизводителей, по большей части — китайских. Шесть из них снизили прайсы, два подняли, а еще парочка сделала и то, и другое. Подробности — на портале «АвтоВзгляд»

Анатолий Белецкий

Изображение В России изменились цены на новые машины 10 брендов

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные ресурса «Цена Авто», подешевели все комплектации отечественного кроссовера Solaris HC, за исключением версий Prime MT и Classic MT. Теперь за SUV просят от 1 979 000 до 3 534 000 рублей. В то же время прибавили в цене седан KRS и хетчбэк KRX с «автоматом». Первый оценивается в 2 255 000-2 600 000 «деревянных», а второй стоит от 2 336 000 до 2 681 000 руб.

Подорожали до 3 049 000 рублей начальная версия Comfort 2WD кроссовера Soueast S07 2024-го года выпуска и седан BAIC U5 Plus, актуальная вилка цен на который составляет сейчас 2 233 591-2 424 391 рубль.

Стало проще приобрести седан Hongqi H9, поскольку его цена снизилась до 4 777 500 рублей. Минивэн HQ9 тоже сделали доступнее: стоимость версий Deluxe и Executive составила 6 690 000 и 7 690 000 «целковых».

Geely Okavango в комплектации Flagship, выпущенный в прошлом году, получил более демократичный ценник, что вылилось в 3 847 190 рублей. Но такие же кроссоверы, сошедшие с конвейера в 2025-м, прибавили в цене. Нынче за них просят 3 897 190 рублей.

В случае «прошлогоднего» Chery Tiggo 9 прайс снизили до диапазона 4 150 000-4 450 000 рублей. Jaecoo J8 того же модельного года теперь обойдется в «базе» в 4 174 000 рублей, что меньше, чем прежде. Снизился ценник средней и топовые модификаций, опустившись до 4 624 000 и 4 924 000 «деревянных» соответственно.

Подешевел и произведенный в 2024 году гибридный кроссовер WEY 07 — до 6 599 000 рублей, и более свежие экземпляры — до 6 899 000 «целковых». До 4 299 000-4 899 000 рублей снизилась цена внедорожника Tank 300. А при желании приобрести дизельный пикап JAC Т9, придется потратить 3 749 000 «целковых» — на 0,3% меньше, чем раньше.

