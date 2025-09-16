В России изменились цены на новые машины 10 брендов

В первой половине сентября в России изменились цены на новые автомобили 10 автопроизводителей, по большей части — китайских. Шесть из них снизили прайсы, два подняли, а еще парочка сделала и то, и другое. Подробности — на портале «АвтоВзгляд»

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные ресурса «Цена Авто», подешевели все комплектации отечественного кроссовера Solaris HC, за исключением версий Prime MT и Classic MT. Теперь за SUV просят от 1 979 000 до 3 534 000 рублей. В то же время прибавили в цене седан KRS и хетчбэк KRX с «автоматом». Первый оценивается в 2 255 000-2 600 000 «деревянных», а второй стоит от 2 336 000 до 2 681 000 руб.

Подорожали до 3 049 000 рублей начальная версия Comfort 2WD кроссовера Soueast S07 2024-го года выпуска и седан BAIC U5 Plus, актуальная вилка цен на который составляет сейчас 2 233 591-2 424 391 рубль.

Стало проще приобрести седан Hongqi H9, поскольку его цена снизилась до 4 777 500 рублей. Минивэн HQ9 тоже сделали доступнее: стоимость версий Deluxe и Executive составила 6 690 000 и 7 690 000 «целковых».

Geely Okavango в комплектации Flagship, выпущенный в прошлом году, получил более демократичный ценник, что вылилось в 3 847 190 рублей. Но такие же кроссоверы, сошедшие с конвейера в 2025-м, прибавили в цене. Нынче за них просят 3 897 190 рублей.

В случае «прошлогоднего» Chery Tiggo 9 прайс снизили до диапазона 4 150 000-4 450 000 рублей. Jaecoo J8 того же модельного года теперь обойдется в «базе» в 4 174 000 рублей, что меньше, чем прежде. Снизился ценник средней и топовые модификаций, опустившись до 4 624 000 и 4 924 000 «деревянных» соответственно.

Подешевел и произведенный в 2024 году гибридный кроссовер WEY 07 — до 6 599 000 рублей, и более свежие экземпляры — до 6 899 000 «целковых». До 4 299 000-4 899 000 рублей снизилась цена внедорожника Tank 300. А при желании приобрести дизельный пикап JAC Т9, придется потратить 3 749 000 «целковых» — на 0,3% меньше, чем раньше.