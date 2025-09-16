15

KGM расширит свой модельный ряд новым пикапом

Однако «грузовичок» вряд ли доедет до России

Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong), представленный и в РФ, официально анонсировал появление на свет очередной новинки. Похоже, что она заменит в линейке бренда нынешнюю версию пикапа Musso/Rexton Sports. Дебют должен пройти в ближайшие пару месяцев.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение KGM расширит свой модельный ряд новым пикапом

Судя по обнародованному тизеру, новый пикап KGM снаружи будет отдаленно похож на соответствующие модели американских автогигантов Jeep и Ford. Передняя часть «корейца» выглядит весьма брутально, соответствующие акценты создают ходовые огни Г-образной формы, решетка радиатора с подсветкой и массивный бампер. Похоже, что силуэт позаимствован у актуальной версии уже упомянутого Musso. Но, скорее всего, грузовая платформа будет подлиннее, чем у него.

Производители из Страны утренней свежести включат в моторную гамму новоиспеченного «грузовичка» гибридную силовую установку. Признаков, указывающих на смену платформы, пока нет. Как и прежде, в основу должна лечь архитектура внедорожника Rexton. Как максимум, «тележку» модернизируют. Продажи вполне могут стартовать в 2026 году.

В обозримой перспективе KGM планирует выделить Musso в отдельный суббренд, специализирующийся на производстве пикапов разных классов. Их хотят продавать на внешних рынках, включая Старый Свет. Правда, российское представительство корейского бренда в обозримой перспективе не планирует завозить к нам пикапы марки, поскольку машины в этом типе кузова у нас не очень популярны, да и ниши довольно плотно застолблена менее дорогими китайскими аналогами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, когда россиянам ждать появления на отечественном рынке модели KGM Actyon.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует