KGM расширит свой модельный ряд новым пикапом

Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong), представленный и в РФ, официально анонсировал появление на свет очередной новинки. Похоже, что она заменит в линейке бренда нынешнюю версию пикапа Musso/Rexton Sports. Дебют должен пройти в ближайшие пару месяцев.

Судя по обнародованному тизеру, новый пикап KGM снаружи будет отдаленно похож на соответствующие модели американских автогигантов Jeep и Ford. Передняя часть «корейца» выглядит весьма брутально, соответствующие акценты создают ходовые огни Г-образной формы, решетка радиатора с подсветкой и массивный бампер. Похоже, что силуэт позаимствован у актуальной версии уже упомянутого Musso. Но, скорее всего, грузовая платформа будет подлиннее, чем у него.

Производители из Страны утренней свежести включат в моторную гамму новоиспеченного «грузовичка» гибридную силовую установку. Признаков, указывающих на смену платформы, пока нет. Как и прежде, в основу должна лечь архитектура внедорожника Rexton. Как максимум, «тележку» модернизируют. Продажи вполне могут стартовать в 2026 году.

В обозримой перспективе KGM планирует выделить Musso в отдельный суббренд, специализирующийся на производстве пикапов разных классов. Их хотят продавать на внешних рынках, включая Старый Свет. Правда, российское представительство корейского бренда в обозримой перспективе не планирует завозить к нам пикапы марки, поскольку машины в этом типе кузова у нас не очень популярны, да и ниши довольно плотно застолблена менее дорогими китайскими аналогами.

