Продажи обновленного кроссовера Haval H7 стартовали в Китае

Автолюбителям Поднебесной стал доступен обновленный Haval H7, местное название — Big Dog Plus. Кроссовер пережил стандартный фейслифт, получил точечные изменения в салоне, а также пару бензиновых моторов и гибридную силовую установку.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в пересчете на рубли минимальная цена Haval H7 после обновления составляет 1,3 млн. Паркетник обзавелся норигинальной радиаторной решеткой с крупным буквенным логотипом марки. На багажной двери название бренда сменила аббревиатура материнского концерна GWM. Колесные диски украшены свежим рисунком.

Габариты «семерки» — 4705х1908х1780 мм при колесной базе 2810 мм. Дорожный просвет достигает солидных 200 мм. Имея углы въезда и съезда 24 и 30 градусов, «китаец» способен преодолевать броды глубиной до 560 мм.

Базовая версия с передним приводом комплектуется 184-сильный турбомотором объемом 1,5 л, его парой стал 7-диапазонный «робот». Более дорогая версия имеет 238-сильный двухлитровый бензиновый агрегат и аналогичный тип коробки передач, у которой на пару ступеней больше. В последнем случае привод может быть и полным.

Гибрид с парой электродвигателей развивает 364 л.с. при наличии аккумулятора емкостью 18,74 кВт·ч. С батареей на 27,54 кВт·ч отдача дорастет до 370 л.с. Передачи переключает двухскоростная гибридная трансмиссия DHT.

В салоне появилась непривычная «баранка» с парой спиц, селектор коробки передач перебрался на рулевую колонку. Мультимедийному комплексу достался более продвинутый софт Great Wall Coffee OS 3.0. При этом центральный тачскрин остался 14,6-дюймовым, а приборная панель — 12,3-дюймовой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв актуального для нашей страны кроссовера Haval H7.