В России растут продажи премиальных автомобилей

По итогам последнего летнего месяца 2025-го россияне приобрели 55 новых люксовых автомобилей. По сравнению с августом 2024-го, спрос на них вырос на 10%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, британский Rolls-Royce остается чемпионом среди брендов благодаря 19 реализованным автомобилям. В спину лидеру дышит Bentley, пристроившая 18 экземпляров. В случае итальянской Lamborghini было продано 11 машин.

Ferrari, Aston Martin и Maserati тоже остаются в игре, но они идут с большим отрывом от первой тройки. Речь идет о четырех, двух и одном реализованном автомобиле соответственно.

Уже восемь месяцев подряд наиболее востребованной моделью аналитики признают кроссовер Rolls-Royce Cullinan. В конце минувшего лета он разошелся тиражом 11 штук. Ближайшим конкурентом считается Lamborghini Urus за счет 10 проданных машин. Следом идет Bentley Continental GT — своих владельцев нашли девять таких авто.