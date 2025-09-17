В России запустили сертификацию новой версии кроссовера Changan CS75 Plus

Changan готовится вывести на отечественный авторынок «четвертый» CS75 Plus, который получил автоматическую трансмиссию, несколько экранов в салоне и систему 4х4. Уже идет процесс сертификации.

У нас будут продавать SUV четвертого поколения

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь инсайдеров. Согласно их сведениям, свежая генерация Changan CS75 Plus успела обзавестись как минимум тремя сертификатами соответствия. Полученные документы касаются уровня загрязняющих веществ в воздухе, внутреннего шума, стеклоомывателей и «дворников».

Следующим шагом для китайцев должно стать оформление Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), наличие которого позволяет автопроизводителю объявлять о начале массовых продаж с последующей выдачей ПТС. Для нашего рынка сертифицируется машина именно китайского производства, хотя такой же кроссовер недавно начали делать в соседнем Казахстане.

Моторная гамма «четвертого» Changan CS75 Plus в России должна быть представлена двумя турбированными моторами. Объем младшего составляет 1,5 л, старшего — 2,0 л. Ожидается, что они будут работать в паре с классическим 8-диапазоным «автоматом».

Напомним, что габариты кроссовера составляю 4770х1910х1695 мм. Колесная база вытянута на 2800 мм. Для нашего рынка «китайца» адаптировали, в том числе добавив ему пневмоупоры капота, традиционные дверные ручки и увеличив количество физических кнопок в салоне.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Changan представила в России новый CS75 Plus, Avatr 12 и Deepal G318.