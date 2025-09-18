«Китайцы» отвоевали более половины российского авторынка

На сегодняшний день на долю китайских автопроизводителей в нашей стране приходится 55% отечественного рынка новых транспортных средств. При этом Поднебесная стала полноправной хозяйкой в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, модели родом из КНР составляют 84% российского рынка компактных и среднеразмерных SUV. В то же время в песочницу «бюджетных» машин B-класса китайцев у нас почти не пускают, судя по 1% от общего куска пирога. Зато здесь наш АВТОВАЗ чувствует себя абсолютным лидером.

За клиента в секторе полноразмерных кроссоверов «китайцам» приходится бодаться с глобальными марками, чьи автомобили идут в РФ по схеме и так называемого параллельного импорта, и откровенно «всерую». И если таким ТС достается около четверти рынка, то машины с шильдиками КНР уверенно заняли 74%.

В классе субкомпакных SUV присутствие Китая дошло до 42%. Тут борьба за место под солнцем идет с популярными отечественными внедорожниками LADA Niva Legend и Travel, которые успешно тянут одеяло на себя. Кроме того, нельзя списывать со счетов белорусский Belgee X50, а также Solaris НС и «Москвич 3», которые номинально считаются отечественными автомобилями.

Остается сказать, что присутствие китайских машин в остальных сегментах отечественного авторынка на данный момент достигло 51%.