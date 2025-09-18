Полноразмерный кроссовер Geely Galaxy M9 начали продавать в Китае

Гибридный Galaxy M9 стал первенцем Geely, в основе которого лежит модульная платформа GEA Evo. Полноразмерный SUV может похвастать лучшим в классе коэффициентом полезного использования пространства салона, 30-дюймовым центральным тачскрином в старших комплектациях и тремя версиями силовой установки.

Пока новинка недоступна в России, но вполне способна к нам доехать

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в пересчет на рубли шестиместный Geely Galaxy M9 оценивается в 2,15- 2,95 млн. В движение начальную версию «китайца» приводит 408-сильная система, куда вошли ДВС объемом 1,5 л и 245-сильный электродвигатель. Прилагается батарея емкостью 18,4 кВт·ч, общий запас хода составляет 1325 км. Средняя и старшая комплектации получили аккумулятор на 41,6 кВт·ч, в топе отдача растет до 870 л.с., появляется второй электромотор.

Привычной радиаторной решетки у «девятки» нет, зато между фарами имеется LED-планка. Корму украшает монофонарь, дверные ручки — классические. Габариты новинки рынка составляют 5205х1999х1800 мм, колесная база вытянута на 3030 мм. Коэффициент полезного использования пространства салона доходит до 88,3%, компоновка интерьера выполнена по схеме 2+2+2.

«База» получила 20-дюймовые колесные диски, центральный тасчкрин диагональю 15,4 дюйма и камеры кругового обзора. Передние кресла снабдили встроенной вентиляцией и обогревом, багажная дверь имеет электропривод. Основным преимуществом топового исполнения считаются комплекс ассистентов водителя G-Pilot H5, полный привод и массажер во всех сидениях. Умную оптику с двухкамерной пневмоподвеской можно заказать в качестве опций.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал об оснащении Geely Galaxy M9, включая 9,1-литровый холодильник на борту.