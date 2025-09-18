Российский авторынок занял второе место в Европе по итогам августа

За последний летний месяц продажи на отечественном автомобильном рынке стали максимальными в текущем году. Такая динамика позволила нашей стране подняться на вторую строчку в рейтинге европейских стран.

Спрос на машины в РФ бьет рекорды два месяца подряд

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData, опубликованные ресурсом Just Auto. Напомним, что в августе 2025 года россияне приобрели 122 235 новых легковых машин. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, просадка составила 17,6%, но в результате Россия уступила в европейском первенстве лишь Германии.

Перед началом осени немцы купили 207 229 машин, аппетиты местного населения в годовом выражении выросли на 5%. Тройку лидеров замкнула Франция за счет 87 850 реализованных легковушек, что лучше результатов 2024 года на 2,2%.

Великобритании досталась четвертая строчка, поскольку в августе объем рынка Туманного Альбиона составил 82 908 «железных коней»: зафиксировано двухпроцентное падение продаж. Еще в июле Соединенное Королевство считалось вторым в масштабах Старого Света, но августе в этой стране машины обычно не покупают, откладывая решение до сентября.

Остается сказать, что пятой стала Италия, где авторынок сжался на 2,7%. Речь идет о 67 272 реализованных легковушках.