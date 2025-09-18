Belgee начала продажи обновленного кроссовера X70 в России

В ходе обновления среднеразмерный кроссовер Belgee X70 получил освежающую «подтяжку лица», улучшенный мультимедийный комплекс и оптимизированные комплектации. С учетом спецпрограмм минимальная стоимость новинки в России составляет 2 275 990 рублей.

Снаружи отличить рестайлинговый X70 от предшественника можно по оформлению радиаторной решетки, украшенной крупными вертикальными ламелями. Расширилась и цветовая палитра вариантов окраски кузова: в привычный список вошел оттенок Starnight Blue. Поначалу россиянам будут доступны только две версии с передним приводом.

Мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым центральным тачскрином стал соображать быстрее, бортовой софт подружили c iPhone. Головное устройство включено в список оборудования начальной комплектации под названием Active. Кстати, в «базу» еще входят 17-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль и стеклоподъемники всех дверей с электроприводом. Мультируль получил кожаную отделку, эргономичные сиденья обтянуты ее искусственным аналогом.

При участии в программе трейд-ин, старшее исполнение Style обойдется в 2 425 990 рублей. Здесь тоже можно рассчитывать на улучшенную «мультимедийку» с поддержкой гаджетов на платформе iOS. Владельцам смартфонов на основе Android предложат устройство B-Box, открывающее доступ к популярным приложениям, включая навигацию.

Как и раньше, моторная гамма «белоруса» представлена 150-сильным турбомотором объемом 1,5 л. Переключением передач заведует знакомый 6-диапазонный «автомат».

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности обновленного Belgee X70.