В России начались продажи спецверсии Jaecoo J7 по «вкусной» цене

В России официально начались продажи лимитированной версии кроссовера Jaecoo J7, дизайн которого, как отмечают многие специалисты, выполнен в стиле Range Rover Evoque.

Данную информацию подтвердил «Российской газете» директор по розничным продажам автомобильной группы «Авилон» Илья Петров". Он, в частности, сообщил, что старт продаж этой модификации уже довольно популярной в нашей модели машины состоялся на прошлой неделе, а ее стоимость составила 2 470 000 рублей. Г-н Петров также уточнил, что спецверсия Jaecoo J7 обладает высоким потенциалом на рынке.

По его личным оценкам, ее доля в рамках всех продаж бренда может вырасти на пять-десять процентов. Однако, как подчеркнул Петров, определяющим фактором успеха в данном случае останется вопрос доступности самих автомобилей на рынке.

Что касается актуальных цен на другие версии этого SUV, то стоимость комплектации Jaecoo J7 под названием Limited Edition с учетом выгоды по программе трейд-ин начинается от 2,56 миллиона рублей, в то время как версия Limited Edition Top обойдется потенциальным клиентам в сумму от 2,86 млн.

Напомним, что под капотом этого переднеприводного китайского кроссовера с работает 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., агрегатированный с роботизированной трансмиссией.