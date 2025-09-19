В России третий месяц подряд снижаются скидки на новые автомобили

Средний размер скидки на новые автомобили, предоставляемой официальными дилерами, сжался в нашей стране до 21% с прежних 23%. Дисконт падает уже третий месяц подряд, поскольку в России пустеют складские запасы машин, выпущенных в прошлом году.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Авто.ру оценка». По мнению экспертов, на отечественном авторынке формируется тренд на сокращение и количества, и размера скидок на свежие легковушки. Свою роль в этом сыграл и пересмотр ключевой ставки ЦБ, что должно стимулировать спрос.

В третьем квартале 2025 года самые большие скидки предложили клиентам «поднебесные» автопроизводители Omoda и Jetour, выразив готовность уступить 28% от изначального прайса. В то же время марки Belgee и Geely перещеголяли остальных конкурентов по числу всевозможных акций: уценку подразумевали более 96% предложений. В случае Haval речь идет о 82%, и это зафиксированный минимум.

А вот максимальные предложения «сбросить цену» зафиксированы в Новосибирской области: тут средний размер скидки на автомобили за указанный период составил 27%. Благодаря 25% Воронежская область заняла вторую строчку в этом рейтинге невиданной щедрости.