В России на 40% рухнули альтернативные поставки новых легковых авто

За восемь месяцев 2025 года по альтернативным схемам в Россию приехало 70,8 тыс. свежих легковых машин. По сравнению с январем-августом 2024 года, уровень подобного ввоза обрушился на 40%.

Больше всего таких машин везут к нам из Китая

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, массовый альтернативный импорт транспортных средств в нашу страну начался около трех лет назад — после того, как популярные иностранные автобренды покинули отечественный рынок. Пик подобных поставок пришелся на 2023-й, тогда в РФ ввезли 225,5 тыс. новых легковушек.

Г-н Целиков обратив внимание, что в первую очередь альтернативными путями на российский рынок приезжают ТС из Китая. На них приходится 41,2% ввоза, благодаря 26,4% на второй позиции расположилась Киргизия. За счет 13,3% тройку лидеров замкнула Белоруссия. В ТОП-5 удалось попасть Японии и Корее. Кстати, в последнем случае речь идет о единственном растущем направлении — плюс 165%.

В текущем году у россиян максимальным спросом пользуются «серые» модели Toyota: японская марка откусила 18,1% от общего пирога. Следом идет BMW, урвав 11%, а затем Geely с 9,8%. Также в первой пятерке числятся Mercedes-Benz и Lixiang.