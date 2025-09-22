Продажи новых легковых машин в России просели на 27%

Третья неделя сентября показала, что отечественный авторынок пока спокоен: за это время было реализовано 26,7 тыс. новых легковушек. То есть по сравнению с реализациями неделей раньше отмечен даже рост на 6,4%. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, спрос упал на 27%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, тройка лидеров в марочном рейтинге осталась прежней: в нее входят LADA, Haval и Geely. Все бренды из первой десятки вышли в плюс, за исключением Chery и Changan, чьи продажи снизились на 2,9% и 21,5% соответственно.

Г-н Целиков обратил внимание, что самым громким событием за указанный период стало появление в ТОП-10 наиболее продаваемых марок новоиспеченного отечественного бренда Tenet. Он занял последнюю строчку рейтинга, пристроив 689 своих кроссоверов.

В то же время россияне приобрели 1,8 тыс. автомобилей сегмента LCV, который подрос на 12,3%, перекрыв результаты последних недель, но в годовом выражении просадка дошла до 9%. LADA и ГАЗ улучшили свои показатели на 9,8% и 11,2%. А Sollers сумел оставить позади УАЗ, выйдя в плюс на 57%: 171 пристроенная машина против 143.

Продажи грузовиков перешагнули тысячную отметку, что в нынешних реалиях эксперт расценивает позитивно, хотя в прежние времена речь шла о цифрах в два раза больше. Новых владельцев нашли 192 автомобиля MCV и 884 модели HCV.