Новая Япония: почему россияне сегодня массово покупают корейские автомобили

Импорт подержанных автомобилей в РФ в январе-августе 2025-го года достиг нового рекорда — 61 573 единицы, то есть +88% к прошлому году. И выглядит это довольно странно с учетом массового падения продаж в России и застоя на отечественных предприятиях, что поголовно перешли на укороченную неделю. Популярность автомобилей из Страны утренней свежести, выходит, ни «утиль», ни ставка рефинансирования не касаются? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Российские автомобильные чиновники, к бизнесу отношения напрямую не имеющие, продолжают всеми правдами, но чаще — неправдами закрыть лазейку для покупки простыми людьми подержанных машин за рубежом. Теперь вот они предложили ввести высоченный утильсбор и за б/у машины для частного покупателя.

Чтобы, так сказать, помочь отечественному автопрому. Последнему, видимо, уже ничего не поможет, но выдавить копейку из потребителя — это святое. Так что потуги окончательно выдоить из граждан страны последние капли не прекращаются и наверняка приведут к очередным «налогам на воздух», под шум которых родные автостроители опять поднимут цены. Рынок!

Впрочем, рынок все видит и на фоне громогласного, со свистом, падения спроса на новых «китайцев» и «нашемарок», дымятся принтеры владивостокской таможни: спрос на подержанные автомобили из Кореи и Японии бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Намедни министры аккуратно рассказывали о падении спроса на 25%, а тут рост — и сразу на 88%. Как же такое возможно, ведь россиянин по умолчанию беден, без кредита купить машину не может, а тут иномарки десятками тысяч! И все — за наличные! Те самые наличные, которых ждут не дождутся на берегах великой русской реки Волги.

Фото globallookpress.com

Почему ждут — понятно. Другой вопрос — почему не дождутся. А причина здесь скрывается отнюдь не в наличии дензнаков — есть дензнаки, таможня не врет. Ключик к решению проблемы скрывается в несоответствии товара и его цены: если за три миллиона рублей можно купить близкий к идеалу микроавтобус Kia Carnival — в очередь за новым «Соболем» никто не встанет.

Тоже самое можно сказать и про Kia K5, что в товарных количествах едет к нам из Кореи по цене от 2,2 до 3 млн руб. Они дороги, но позволяют комфортно ездить, комфортно их содержать, а после — комфортно и с минимальными потерями, а то и вовсе с прибылью — продать. Возможно ли такое с машинами, что сейчас сходят с российских конвейеров? Нет, нет и еще раз нет. Те же «китайцы» за год теряют до 40% стоимости, а простаивают «на продаже», по словам официальных дилеров, свыше 180 дней.

Корейская машина надежна, удобна, достаточно, если не сказать большего, оснащена. Руль у нее — с нужной стороны, опции — актуальные, а остаточная стоимость — высокая. Можно и себе, и в такси, и в другую работу. «Извозчики» честно говорят: 300 000 км, а потом — думать о замене. Естественно, что спрос на такую продукцию, да еще и сопоставимую по цене с отечественными поделками разной степени локализованности, будет.

Кстати, если любопытно, в месяц на российский учет встает порядка 800 новых кроссоверов Toyota RAV4: дорогих, без гарантии, которых еще и ждать около месяца после оплаты надо. А вот Aura, бизнес-седан из Тольятти, нашла лишь 447 покупателей. И не за месяц, а за первое полугодие 2025-го года. Дальнейшие выводы — самостоятельно.