Названы сроки российского дебюта кроссовера Soueast S06

Кроссовер Soueast S06 дебютирует в нашей стране в ближайшее время. Новинка представляет собой обновленную модификацию Jetour Dashing. Скорее всего, на отечественном рынке «шестерка» получит только бензиновые моторы, хотя в глобальной линейке бренда есть и гибрид.

В беседе с «АвтоБизнесРевю» заместитель гендиректора компании «Джетур Мотор Рус», являющейся официальным дистрибьютором Soueast в России, Оу Хао рассказал, что китайские производители надеются серьезно заинтересовать жителей нашей страны появлением S06. Премьера кроссовера успешно прошла на родине, SUV уже продается и на других рынках, отметил топ-менеджер. По его словам, «шестерка» — яркий, модный и спортивный автомобиль.

Россиянам предложат Soueast S06 с внушительным набором комплектаций, содержание которых будет в полной мере отвечать предпочтениям отечественных водителей. Паркетник уже имеет декларацию соответствия для нашего рынка, необходимую для дальнейшего получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Soueast должны сертифицировать в РФ и с передним, и с полным приводом. В моторную гамму войдут бензиновые моторы объемом от 1,45 до 1,95 л. В зависимости от конкретного исполнения, переключением передач будут заведовать «механика» и «автомат».

Габариты «шестерки» составляют 4616х1910х1690 мм при колесной базе 2720 мм. Стандартный дорожный просвет — 190 мм. За пределами РФ в «базе» предусмотрен 156-сильный 1,5-литровый наддувный двигатель, работающий в паре с 6-скоростным «роботом». Альтернативой стал 197-сильный 1,6-литровый силовой агрегат, сочетающийся с 7-диапазонным «роботом».

Пока новый Soueast S06 готовят к старту официальных продаж в России, рекомендуем почитать эксклюзивный тест-драйв кроссоверов S07 и S09, который провели эксперты портала «АвтоВзгляд».