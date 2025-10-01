Солидный, мощный и надежный: выбираем среднеразмерный кроссовер в 2025 году

В условиях того автомобильного многообразия, что наблюдается нынче в шоурумах российских дилеров, отыскать «свою» машину не так-то просто. Вот, скажем, какую модель взять успешному и состоятельному молодому человеку, который располагает бюджетом в 4-5 млн рублей? А если у него большая семья и он частенько выезжает за город? С учетом всех вводных напрашивается кроссовер класса SUV-D. Но какой именно? Ответ на этот вопрос — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Успешный и состоятельный человек едва ли пойдет за автомобилем на вторичку, поскольку его приоритеты — экономия времени и минимизация рисков. К тому же транспортное средство, как ни крути, отражает статус, а новая машина — та, что куплена с нулевым пробегом в дилерском центре — справляется с этой задачей куда лучше. Так что все «бэушные» варианты отметаем сразу.

«Параллельный» или «серый» импорт? Чтобы, опять же, подсветить успех и благосостояние, машина нужна премиальная или около того. А имея в распоряжении 4-5 млн целковых, сегодня такую не возьмешь. Приведем в качестве примера BMW: в указанном ценовом диапазоне из новеньких баварских кроссоверов предлагаются разве что компактные X1 и X2. Еще и без полноценной гарантийной поддержки. Дважды мимо — вычеркиваем.

Остается лишь один путь — к официальным дилерам «официальных» же автобрендов. Среднеразмерных кроссоверов на любой вкус, цвет и кошелек в шоурумах предостаточно, однако далеко не все из них отвечают нашим условным требованиям. Вот, скажем, Changan Uni-K — достойный, но скорее молодежный и спортивный, нежели представительский. Haval H7 — нарочито брутальный. Exeed TXL и Jetour X90 Plus в теории подходят, но на практике есть еще более интересные SUV-D.

Да-да, мы сейчас о парочке Geely Monjaro и Jaecoo J8 — зачастую те, кто присматривается к машинам сего класса, выбирают именно между ними. Проводить подробный сравнительный анализ сейчас не будем (для этого нужно, как минимум, испытать обе модели в ходе длительного тест-драйва), а акцентируем внимание на различиях в «сухих цифрах». Jaecoo J8 чуть крупнее и ощутимо доступнее — почти на 400 тысяч рублей в «базе» без учета скидок. Его стартовый прайс — 4 174 000. Но что же он может предложить за эти деньги?

КУЗОВ И «РОССИЙСКИЕ» НЮАНСЫ

В соответствии с философией «Off Road First Class», что можно перевести как «Бездорожье первого класса», Jaecoo J8 позиционируется как кроссовер, сочетающий в себе высокий уровень комфорта для городской эксплуатации и широкие технические возможности для путешествий. То есть он станет верным помощником и в повседневной «семейной» жизни, и при решении бизнес-задач, и в автотрипах.

Что важно, J8 отлично подготовлен к российским условиям, в том числе к нашим суровым морозам, благодаря полному «зимнему» пакету, который доступен уже в базовой комплектации. За безопасность отвечают подушки (в стартовой версии — 6 «эирбегов», в топовой — 10) и множество интеллектуальных ассистентов водителя. Большинство последних, кстати говоря, входят в перечень стандартного оборудования.

Российского покупателя всегда волнует вопрос защиты от коррозии, так вот Jaecoo J8 оцинкован полностью (включая крышу). Исключение — пятая дверь, изготовленная из композитного материала и не подверженная коррозии в принципе. К слову, доля высокопрочных сталей в кузове «восьмерки» достигает 85%, каркас усилен. А крыша выдерживает нагрузку более 8 тонн, что обеспечивает высокий уровень защиты обитателей салона в случае переворота машины.

СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ

Сердце Jaecoo J8 — двухлитровый бензиновый турбомотор, выдающий 249 л.с. и солидный крутящий момент в 385 Нм, доступный уже на низких оборотах. Этот двигатель представляет третье поколение линейки ACTECO, разработанное концерном Chery совместно с австрийскими специалистами из AVL. Силовой агрегат считается надежным, его заявленный ресурс достигает 300 тысяч км.

В паре с мотором работает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями (производитель — многоуважаемый немецкий Getrag), и вместе этот тандем гарантирует разгонную «отзывчивость» и умеренный расход топлива — 8,1 литра на 100 км в смешанном цикле. Топливный бак Jaecoo J8 вмещает 65 литров, что является хорошим показателем — ездить на АЗС часто не придется. Возвращаясь же к вопросу разгонной динамики, первую сотню кроссовер набирает за 8,3 секунды, а его максимальная скорость достигает 205 км/ч.

«УМНЫЕ» СИСТЕМЫ

Еще один козырь «восьмерки» — интеллектуальная система полного привода. Она использует технологию векторного распределения крутящего момента (называется Torque-Vectoring), которая не просто подключает заднюю ось, а дозированно «раздает» мощность между задними колесами. Благодаря этому повышается маневренность в поворотах, устойчивость на скользкой дороге и проходимость в сложных условиях, в то время как на асфальте авто может двигаться в экономичном моноприводном режиме. К слову о режимах — их предусмотрено семь для разных дорожных условий: от снега и песка до спортивной езды.

Стоит также отметить «умную» подвеску CDC (Continuous Damping Control) — адаптивную систему, которая в реальном времени регулирует жесткость амортизаторов, ориентируясь на данные с датчиков кузова и скорости. Проще говоря, ходовая мгновенно подстраивается под дорожное покрытие и манеру вождения. В результате повышается уровень комфорта за счет эффективного гашения неровностей и устранения раскачек, а также улучшается управляемость, ведь минимизируются крены в поворотах и «клевки» при разгоне и торможении.

САЛОН И ОСНАЩЕНИЕ

Оформление внутреннего убранства Jaecoo J8 создает ощущение роскоши благодаря продуманному дизайну и премиальным материалам отделки. На сиденьях — кожа Nappa, на потолке — черная замша, на руле — микрофибра и кожа. Кресла водителя и переднего пассажира обладают множеством регулировок (у рулевого их аж 12) с памятью положения. На первом ряду доступен не только подогрев, но и вентиляция, и даже функция массажа.

Кроме того, в списке оснащения — проекционный дисплей HUD-AR (с более четким 3D-изображением), «беззвучные» лобовое и передние боковые стекла, электрорегулировка руля в 4 направлениях. А завершают технологическую картину два больших экрана, объединяющие приборную панель и мультимедиа-комплекс с поддержкой беспроводных протоколов смартфонов, а также высококачественная аудиосистема Sony.

Автомобиль пятиместный и действительно просторный: его колесная база — 2820 мм, а габариты — 4820 x 1930 x 1710 мм. Пассажиры второго ряда, помимо прочего, располагают возможностью регулировать наклон спинки. Объем багажного отделения J8 достигает 720 л в обычном режиме и более 2000 литров при сложенных задних сиденьях. И этого более чем достаточно, чтобы перевозить все необходимое как в обычной жизни, так и в больших путешествиях.

ЧТО В ИТОГЕ?

Подводя итог, следует сказать, что Jaecoo J8 — универсальный вариант для тех, кто выбирает кроссовер SUV-D. Это просторный, технологичный и хорошо оснащенный автомобиль, который предлагает адаптацию к российским условиям, высокий уровень безопасности и комфорта, а также массу современных систем. Его ключевые преимущества — продуманная конструкция, интеллектуальный полный привод и оптимальное соотношение цены и оборудования.

Что интересно, за те полтора года, что модель у нас продается, китайцы не провели «восьмерке» ни одного рестайлинга (и не планируют в обозримом будущем), и это тоже плюс. Все было продумано изначально, и никакие доработки машине не требуются. К тому же это исключает проблемы с запчастями и «обидные ситуации», когда берешь совсем новый авто, а через год он уже устаревает. В общем, то что надо для тех, кто ценит долговечность и обоснованность инвестиций.