Обновленный внедорожник Tank 400 дебютировал в Китае

Бензоэлектрической Tank 400 получил на родине расширенную моторную гамму, а также обзавелся переработанной внешностью и посвежевшим салоном. Максимальная отдача силовой установки составила почти 900 л.с. Дату начала продаж пока держат в секрете, как и ценник.

Помимо 408-сильной модификации Hi4-T, у «четырехсотого» есть еще одна, которую приводит в движение связка Hi4-Z, позаимствованная у родственного Tank 500. В систему входит пара электромоторов и двухлитровый ДВС, общая отдача дошла до 870 л.с. Запас хода на электротяге превышает 200 км при емкости тяговой батареи 59,05 кВт⋅ч.

В салоне китайские производители переработали центральный тоннель, убрав с него селектор переключения передач. Он уступил место слоту, позволяющему заряжать смартфон без проводов. В перечень оборудования вошел набор ассистентов водителя, который функционирует за счет лидара, встроенного в крышу.

При обновлении Tank 400 достались расширенные колесные арки и измененная оптика. Новинку можно узнать снаружи по переднему бамперу прямоугольной формы с LED-вставками. Кроме того, дизайнеры переместили логотипы и лишили корму «калитки» для запасного колеса. В итоге общая длина кузова стала на 21 мм меньше.

